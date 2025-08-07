Com as vozes portuguesas de Rui Unas, Fátima Lopes e José Raposo.
Estão de regresso os teus amigos Mick Mick, o coelho Óscar, o pelicano Duke e o panda bebé para reunirem-se novamente na casa da família Bear à espera de que a Cegonha lhes traga um filhote. Eis que surge uma grande surpresa e desilusão, pois a Cegonha traz-lhes uma lama no lugar de uma cria de urso. O Urso e os seus amigos partem numa viagem transoceânica para dar a cria de lama aos seus papás. Afinal, têm a certeza de que houve uma simples confusão e que as lamas estão com a cria de urso.
Infelizmente, as lamas têm outra pessoa... uma cria de canguru!
O Urso e os seus amigos, Coelho, Lobo, Pelicano e Panda, partem na maior viagem de sempre, por entre todos os continentes, à procura da cria de urso desaparecida. Aventuras incríveis esperam-nos nas pirâmides mexicanas e nas pradarias australianas, no sopé do Kilimanjaro africano e nos desertos do Médio Oriente — até que a sua viagem os leve à China. Ela terminará onde tudo começou! Mas os nossos amigos triunfarão como sempre!
28 DE AGOSTO NOS CINEMAS
PASSATEMPO
O SAPO Mag, em parceria com a Pris Audiovisuais, tem para oferecer:
* 10 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), sábado, 23 de agosto, às 11h00;
* 20 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), sábado, 23 de agosto, às 11h00.