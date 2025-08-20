Hank Thompson (Austin Butler) foi um fenómeno do baseball nos tempos do liceu, que teve de deixar de jogar, mas tudo o resto corre-lhe bem na vida. Tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), é barman num bar em Nova Iorque e a sua equipa favorita está a fazer um ótimo campeonato.
Quando o seu vizinho punk, Russ (Matt Smith), lhe pede para cuidar do gato por alguns dias, Hank vê-se de repente no meio de um grupo de gangsters ameaçadores. Todos o querem apanhar; o problema é que ele não faz ideia do porquê. Enquanto tenta escapar do cerco cada vez mais apertado, tem de usar toda a sua astúcia para se manter vivo o tempo suficiente para descobrir o porquê...
“Apanhado a Roubar” é realizado pelo nomeado aos Óscares Darren Aronofsky e ainda com Regina King, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Griffin Dunne, Benito A. Martínez Ocasio (Bad Bunny) e Carol Kane nos principais papéis.
28 DE AGOSTO NOS CINEMAS
PASSATEMPO
A Sony Pictures Entertainment e o SAPO Mag têm para oferecer:
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30;
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30.