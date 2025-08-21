O Azores Burning Summer regressa nos dias 29 e 30 de agosto à Praia dos Moinhos, no Porto Formoso, em São Miguel, com um programa que alia música internacional, bem-estar e sustentabilidade.

Com 10 edições realizadas, o festival é um dos mais sonantes eventos culturais dos Açores, focado na sustentabilidade, nas Músicas do Mundo e na diversidade cultural, trazendo ao público artistas de Moçambique, Gâmbia, Itália, Gana, Angola, Jamaica, Reino Unido e Cabo Verde.

Este ano, pelo grande Palco Terra Nostra irão passar Anthony B, Bonga, Santrofi, Dino d’Santiago & Os Tubarões, Fattú Djakité e Mário Lúcio & The Pan African Band.

Já o Palco KIA Tropical, localizado no interior de uma grande tenda aberta, vai receber Adrian Sherwood & Omar Perry, Rhodalia Silvestre & Mario George Cabral, Miserable Man e os DJ’s Milhafre, Keany, Pedro Mesquita & Laura, Pedro Tenreiro e Herberto Quaresma.

No Palco NOS, localizado na praia dos Moinhos, decorrem os DJ sets “Moinhos Revival” que, este ano, contam com a participação de Good In Da'Hood e Tape.

A programação de acesso gratuito inclui o ciclo de “Cinema na Praia”, a feira “Ecomarket” dedicada ao ecodesign, a exposição de veículos elétricos e os programas comunitários "HABITAT - Crescer Sustentável", dedicado aos mais jovens, e o "VIVE", dedicado à literacia em saúde e à promoção de hábitos saudáveis.

Com várias distinções e prémios, incluindo os prémios ibéricos de “Melhor Contributo para a Sustentabilidade” e “Melhor Hospitalidade e Recepção” nos Iberian Festival Awards 2025, o Azores Burning Summer mantém uma lotação abaixo do limite estabelecido de forma a "garantir uma experiência de qualidade e uma relação próxima com o público", destaca a organização.

Os bilhetes estão à venda online, em pontos físicos ou à porta do recinto, limitados à lotação existente. Todos serão trocados por pulseiras nos dias 29 e 30 de agosto, no Moinhos Lounge Garden (18h-20h) ou na bilheteira do recinto (18h-h).

O consumo dentro do recinto é feito com senhas (não reembolsáveis), e todos os copos são reutilizáveis com caução reembolsável, reforçando o compromisso ambiental. "Importa ainda destacar que não haverá zona de campismo, não será permitida a reentrada no recinto e a idade mínima para acesso é de 6 anos", alerta o festival.

Das 20h às 3h30, o público pode desfrutar de uma oferta gastronómica que inclui opções vegetarianas, com o apoio de parceiros locais. No Ecomarket, estarão disponíveis peças únicas de artistas e artesãos locais, celebrando o talento açoriano e a economia circular.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 11 passes duplos para o Azores Burning Festival, que decorre na Praia dos Moinhos, em São Miguel, a 29 e 30 de agosto:

ATENÇÃO: só será permitido o levantamento de um passe por pessoa, independentemente dos passatempos.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO (atualizado a 10 de julho de 2025)

O passatempo termina às 12h00 de 26 de agosto. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O passatempo requer login obrigatório e o formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias). Só será permitido o levantamento de um convite por pessoa, independentemente dos passatempos e não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.