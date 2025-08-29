Quando Mary se vê envolvida num escândalo público e a família enfrenta dificuldades financeiras, a casa enfrenta a ameaça da desgraça social. Os Crawleys precisam de abraçar a mudança com a próxima geração a liderar Downton Abbey rumo ao futuro.
"Downton Abbey – Grand Finale" junta no elenco Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Paul Copley, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joseph Molesley, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Dominic West, Penelope Wilton, Alessandro Nivola e Joely Richardson, entre outros.
11 DE SETEMBRO NO CINEMA
PASSATEMPO
A Universal Pictures e o SAPO Mag têm para oferecer:
* 20 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), terça-feira, 9 de setembro, às 21h30;
* 20 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), terça-feira, 9 de setembro, às 21h30.