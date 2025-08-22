Inspirado numa história verídica, "Éden", realizado por Ron Howard, com Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney, explora um dos mistérios mais duradouros e intrigantes de sempre.
Entre as duas guerras mundiais, o filósofo Friedrich Ritter (Jude Law) e a sua mulher Dora (Vanessa Kirby) abandonam a civilização e mudam-se para uma remota ilha nas Galápagos. A sua fuga idílica é rapidamente interrompida pela chegada de outros viajantes com os seus próprios planos, incluindo um casal (Daniel Brühl e Sydney Sweeney) em busca de uma cura para a tuberculose e uma baronesa (Ana de Armas) com planos para construir um hotel de luxo. A coexistência entre os habitantes transforma-se numa luta pela sobrevivência, enquanto lidam com as adversidades da ilha e as ambições conflituosas de cada um.
4 DE SETEMBRO SÓ NOS CINEMAS
PASSATEMPO
O SAPO Mag, em parceria com a NOS Audiovisuais, tem para oferecer:
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), terça-feira, 2 de setembro, às 21h30;
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), terça-feira, 2 de setembro, às 21h30.