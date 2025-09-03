Por todo o dinheiro do mundo... Para proteger aqueles que ama... Para defender aquilo em que acredita... Até onde seria capaz de ir? Caminhar ou Morrer.

Da adaptação do primeiro romance escrito pelo mestre, contador de histórias, Stephen King, e de Francis Lawrence, o visionário realizador dos filmes da saga "The Hunger Games", chega "The Long Walk – O Desafio", um 'thriller' intenso, arrepiante e emocionante que desafia o público a confrontar uma questão inquietante: até onde seria capaz de ir?

Com Judy Greer, Mark Hamill e Roman Griffin Davis nos principais papéis.

11 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Pris Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), quarta-feira, 10 de setembro, às 21h30;

* 20 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), quarta-feira, 10 de setembro, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO (atualizado a 10 de julho de 2025)

O passatempo termina às 9h59 de 9 de setembro. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O passatempo requer login obrigatório e o formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Pris Audiovisuais (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.