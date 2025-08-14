Guilherme Tell é uma das grandes lendas europeias. A história é notavelmente contemporânea.
Em 1307, as forças austríacas oprimem o povo da Suíça.
Guilherme Tell jurou nunca cometer violência após a sua participação nas Cruzadas, mas junta-se a uma rebelião para impedir o derramamento de sangue. O governador austríaco Gessler obriga Tell a atirar uma maçã à cabeça do seu filho Walter, mas o talentoso arqueiro deixa-o ileso. Gessler captura Tell e a princesa Bertha de Habsburgo, mas a dupla não tarda a escapar.
Realizado por Nick Hamm, "William Tell – O Guerreiro" junta no elenco Claes Bang, Tobias Jowett, Connor Swindless e Elli Bamber.
4 DE SETEMBRO NOS CINEMAS
PASSATEMPO
O SAPO Mag, em parceria com a Pris Audiovisuais, tem para oferecer:
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30;
* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30.