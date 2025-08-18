"A Diplomata" vai regressar para uma terceira temporada no outono e, segundo a Netflix, tudo se vai complicar com a entrada de Bradley Whitford ("The Handmaid’s Tale") no elenco.
Para antecipar a estreia dos novos episódios, o serviço de streaming revelou o primeiro teaser.
Veja o trailer:
No final da temporada anterior, Kate acusa a a vice-presidente Grace Penn (Allison Janney) de ter engendrado um plano terrorista e admitiu que está atrás do cargo da vice-presidente.
"Mas agora o presidente está morto, o marido da Kate, Hal (Rufus Sewell), pode tê-lo matado inadvertidamente, e Grace Penn é a líder do mundo livre. Nada disto trava a campanha do Hal para garantir a vice-presidência à Kate. Ela assume um papel que nunca quis, com uma liberdade que nunca esperou, uma amizade cada vez mais complicada com o Secretário dos Negócios Estrangeiros Austin Dennison (David Gyasi) e uma ligação desconcertante com o Primeiro-Cavalheiro Todd Penn (Whitford)", adianta a Netflix.
