Na passada semana, a Amazon Prime Video emitiu um comunicado nas redes sociais para os fãs de "O Verão Em Que Me Apaixonei". Na nota partilhada nas redes sociais, o serviço de streaming pede para que os espectadores "mantenham a conversa amigável".

"A série não é real, mas as pessoas que interpretam as personagens são", pode ler-se na mensagem partilhado no Instagram, TikTok e X. A legenda está acompanhada por um vídeo com a frase: "O verão em que começámos a comportar-nos normalmente online” ("The Summer We Started Actin Normal Online")

Antes da estreia da terceira temporada da série, a Prime Video alertou os fãs que existia "tolerância zero para o assédio e o discurso de ódio".

A série encontra-se no oitavo de um total de 11 episódios da sua terceira e derradeira temporada. "O Verão Em Que Me Apaixonei" transformou-se num grande êxito do Prime Video, a plataforma de streaming da Amazon, conquistando também uma comunidade de fãs bastante expressiva e participativa.