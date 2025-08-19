Com "Downton Abbey" a preparar-se para dizer o adeus, com um terceiro e último filme, os seguidores da saga britânica podem ver em Londres os objetos icónicos antes de serem vendidos em leilão, o que ajudará um pouco a aliviar a tristeza.

Cada um tem o seu objeto favorito. Para Charlie Thomas, da casa de leilões Bonhams, o painel de sinos dos criados, que aparece desde o primeiro episódio da série, é o artigo preferido.

"Para demonstrar que o sino funciona, vejam isso!", diverte-se enquanto aciona-o.

O seu preço está estimado entre 6.800 e 9.500 dólares (5.820 a 8.130 euros) .

"Mas tenho a sensação de que será vendido por mais", diz o especialista, que fez as estimativas de todos os objetos para o leilão.

A venda online começou na segunda-feira (18) e terminará a 16 de setembro. Paralelamente, o público pode visitar os objetos numa exposição em Londres.

"Já temos um enorme interesse vindo de todo o mundo, da América, Europa e Ásia", celebra Thomas. "As pessoas, de certa forma, apaixonaram-se pelas personagens" de "Downton Abbey", diz.

Popular em todo o mundo

Exposição "Downton Abbey"

A série de televisão criada por Julian Fellowes, que foi para o ar pela primeira vez em 2010 no Reino Unido antes de conquistar o mundo, narra em seis temporadas - que somam 52 episódios - a vida de uma rica família aristocrática, os Crawley, e dos seus criados ao longo de 30 anos.

Segundo a Bonhams, foi vista por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo.

Dois filmes foram feitos a partir da série, em 2019 e 2022. Um terceiro, "Downton Abbey: Grand Finale" ["O Grande Final"], será lançado nos próximos meses (11 de setembro em Portugal) e abordará, entre outros temas, o divórcio e o futuro dos Crawley num mundo em constante mudança.

Esta terceira longa-metragem marcará o encerramento definitivo da saga, seguindo-se ao fim da série em 2015.

Na exposição, uma mulher observa, fascinada, a bengala de Violet Crawley, personagem interpretada por Maggie Smith, que faleceu em setembro de 2024.

"É realmente um objeto lindo", destaca, sem revelar o seu nome. "Gostaria de dar de presente à minha sogra, que completará 70 anos, mas não tenho a certeza se ela o aceitaria bem!", diz a sorrir.

Entre os destaques está também o automóvel de Lord e Lady Grantham, que data de 1925 e, segundo Thomas, ainda funciona muito bem. Foi avaliado entre 34.000 e 47.000 dólares (29 a 40.200 euros).

Glamour

Exposição "Downton Abbey"

Outras peças incluem o vestido de noiva que Lady Mary usou no seu casamento com Matthew Crawley (temporada 3, episódio 14), avaliado entre 4.100 e 5.850 dólares (3.510 a 5.000 euros), e uma calça de verão de Lady Sybil (temporada 1, episódio 4), estimada no mesmo preço.

"O que mais adoro são os vestidos. São magníficos", afirma Hailey Bradley, uma norte-americana de 23 anos que vive em Londres e foi conferir os itens de perto. "É tão glamouroso", acrescenta a jovem, que se descreve como "uma grande fã".

Lucia Campara, uma italiana de Milão, chegou com o marido e a filha de 11 anos, Giulia. Ela organizou as férias em família no Reino Unido com o objetivo de visitar os lugares importantes na vida de Jane Austen, descobrir o mundo de "Harry Potter" e de "Downton Abbey".

"Esta exposição é uma oportunidade única para ver todos estes objetos que irão desaparecer", ressalta a italiana, que não planeia participar no leilão. "As melhores peças custarão demasiado caro e, de qualquer forma, não seriam realmente úteis nas nossas vidas", explica.

Jenny Foster, uma britânica de 85 anos, observa atentamente os vestidos dos anos 1920, expressando a sua deceção com o fim próximo da saga.

"Mas provavelmente verei todos os episódios de novo, porque já esqueci algumas partes", diz.

Os lucros do leilão serão doados a uma organização beneficente britânica, a Together for Short Lives, que apoia crianças doentes.

VEJA O TRAILER DE "DOWNTON ABBEY: GRAND FINALE".

