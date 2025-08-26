"Boots", protagonizada por Miles Heizer ("Por 13 Razões"), é uma das próximas grandes apostas da Netflix. A série estreia-se a 0 de outubro e é inspirada nas memórias do ex-fuzileiro naval norte-americano Greg Cope White.

A produção é apresentada como "um drama cómico de uma hora que apresenta uma abordagem irreverente e pouco convencional à história de crescimento". Passada no duro e imprevisível mundo dos Fuzileiros Navais norte-americanos nos anos 90 — quando ser gay no exército ainda era ilegal — a série segue Cameron Cope (Miles Heizer), um jovem perdido e no armário, e o seu melhor amigo Ray McAffey (Liam Oh), filho de um respeitado fuzileiro, enquanto se juntam a um grupo diverso de recrutas.

"Juntos, este grupo enfrenta as minas reais e metafóricas do treino militar, criando laços improváveis e descobrindo quem realmente são num ambiente pensado para os levar ao limite. Com humor afiado e muito coração, 'Boots' é sobre amizade, resiliência e encontrar o nosso lugar no mundo — mesmo quando esse mundo parece determinado a manter-nos na linha ou a deixar-nos para trás", resume o serviço de streaming.

Ray, interpretado por Liam Oh, é o melhor amigo leal e incondicional de Cameron, além de ser filho de um pai fuzileiro exigente. Carrega consigo a pressão de ter de ser sempre o melhor, mas quando o campo de treino abala a sua autoconfiança, é forçado a repensar o rumo da sua vida.

Antes de se alistar, Cameron (Miles Heizer) vive numa casa caótica com a mãe narcisista Barbara, interpretada por Vera Farmiga. Já Max Parker dá vida ao Sargento Sullivan, um fuzileiro de elite. "Condecorado por bravura em várias missões secretas, luta para manter escondido o seu próprio segredo. Assombrado pelo passado, Sullivan vê-se refletido em Cameron e tenta prepará-lo para a mesma guerra pessoal que o espera para lá do treino", adianta a Netflix.

O elenco de "Boots" conta ainda com Cedrick Cooper (Sargento McKinnon), Ana Ayora (Capitã Fajardo), Angus O’Brien (Hicks), Dominic Goodman (Nash), Kieron Moore (Slovacek), Nicholas Logan (Sargento Howitt), Rico Paris (Santos), Blake Burt (John Bowman), Logan Gould (Mo Mason), Zach Roerig (Sargento Knox), Johnathan Nieves (Eduardo Ochoa), Brandon Tyler Moore (Cody Bowman), Ivan Hoey Jr. (Benjy Cope), Anthony Marble (Harlan McAffey), Joy Osmanski (Ji-Yeong Setsuko), Brett Dalton (Sargento Pitowski), Jack Kay (Joshua Jones) e Troy Leigh-Anne Johnson (Alice).

Com oito episódios, a série foi criada e co-produzida por Andy Parker ("Tales of the City"), com Jennifer Cecil ("One Tree Hill" e "Refém") como showrunner, e Norman Lear como produtor executivo.