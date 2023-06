A produção mundial do "The Voice Kids" elegeu as melhores "Provas Cegas" com canções de Bruno Mars. No vídeo publicado no Youtube, o canal "Best of The Voice Kids" destaca e relembra a atuação de Leonor Sá-Chaves (na edição de 2021) e de Madalena Oliveira (2022).

No palco do "The Voice Kids", a Leonor Sá-Chaves interpretou o tema "When I was your man", de Bruno Mars, e conquistou os mentores.

Já na edição de 2022 do programa de talentos da RTP1, Madalena Oliveira cantou "Talking to the moon".

O "Best of The Voice Kids" destacou ainda atuações de correntes da Polónia, Reino Unido, Espanha ou Bélgica. "Bruno Mars ficaria orgulhoso destes talentos", frisa a produção internacional do formato.

Veja aqui o vídeo.