"Amizade Platónica", série protagonizada por Seth Rogen e Rose Byrne, está de volta à Apple TV+. Os dois primeiros episódios da segunda temporada chegaram esta quarta-feira, dia 6 de agosto, e os restantes estreiam-se semanalmente na plataforma.

Estreada em 2023, a comédia acompanha um par platónico de ex-melhores amigos a caminho da meia-idade, Will e Sylvia, que se reencontram e voltam a conviver, após uma zanga que resultou num longo período sem se verem. "Seth Rogen e Rosen Byrne interpretam um par platónico de ex-melhores amigos, a caminho da meia-idade, que voltam a conviver após uma longa zanga. À medida que a amizade se torna mais intensa, ela começa a desestabilizar as suas vidas de forma cómica", resume o serviço de streaming.

A segunda temporada começa com os protagonistas a enfrentarem novos desafios, próprios de quem chega aos 40 e começa a ver a vida sob uma nova perspetiva "Do trabalho aos relacionamentos amorosos que têm, há uma crise de meia-idade à vista. A dupla tenta, ao máximo ser o apoio um do outro, mas, às vezes, essa ajuda mútua pode causar estragos inadvertidos", acrescenta a Apple TV+.

Criada por Nicholas Stoller ("Má Vizinhança") e Francesca Delbanco ("Friends from College"), a segunda temporada conta ainda com Luke Macfarlane (no papel de Charlie, o marido de Sylvia) e Carla Gallo (como Katie). Já o trio do "Saturday Night Live" (Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett) e Milo Manheim são os convidados especiais dos novos episódios.