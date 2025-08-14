Dan Levy prepara o regresso ao pequeno ecrã com "Big Mistakes", a nova série de comédia anunciada esta quarta-feira, 13 de agosto, pela Netflix no âmbito da parceria criativa com o ator e realizador.

A nova produção vai acompanhar dois irmãos. "Prometendo ser uma viagem hilariante e caoticamente disfuncional, a série acompanha dois irmãos totalmente incapazes que são chantageados e arrastados para o mundo do crime organizado", adianta o serviço de streaming.

Os oito episódios serão protagonizados por Taylor Ortega ("As Quatro Estações") e Laurie Metcalf ("Hacks"). Dan Levy, que se estreou na realização de longas-metragens em 2024 com "Doce Pesar", também fará parte do elenco, será showrunner e produtor executivo.

Jack Innanen ("Adultos"), Josh Fadem ("Better Call Saul") , Mark Ivanir ("Emilia Pérez"), Boran Kuzum (" Bihter: A Forbidden Passion"), Elizabeth Perkins ("Weeds") e Abby Quinn ("Hell of a Summer") completam o elenco principal, ao lado de Jacob Gutierrez e Joe Barbara.

"Big Mistakes" é a segunda série original escrita por Levy, depois da sitcom "Schitt’s Creek". A comédia é a primeira série fruto do contrato global do ator e realizador com a Netflix e marca um novo capítulo para a sua produtora, a Not a Real Production Company.

"Estou muito entusiasmado por dar vida a esta história verdadeiramente caótica sobre uma família, juntamente com a Netflix", frisa Levy. "Estou radiante com a equipa que estamos a reunir, tanto atrás como à frente das câmaras. A Taylor Ortega vai tornar-se um nome conhecido, e foi sempre um objetivo de vida poder chamar à Laurie Metcalf 'mãe'", acrescenta.