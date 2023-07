A banda sonora de "O Verão Em Que Me Apaixonei" desperta sempre a atenção dos fãs da série, especial dos seguidores de Taylor Swift. A segunda temporada da série estreia-se esta sexta-feira, dia 14 de julho, na Amazon Prime Video.

Os novos episódios vão contar com canções de artistas como Olivia Rodrigo, Katy Perry, Joji, Niall Horan, Lana Del Rey ou Dua Lipa. Mas o grande destaque da banda sonora é mesmo Taylor Swift - no total, a segunda temporada conta com nove canções da artista norte-americana ("Bigger Than The Whole Sky", "Sweet Nothing", "invisible string", "exile", "august" e "Back To December" são alguns dos temas que fazem parte do alinhamento).

Na segunda temporada, "Boys Don't Cry", de Anitta também se destaca num dos episódios de "O Verão Em Que Me Apaixonei". A canção da artista brasileira foi lançada em janeiro de 2022.

A banda sonora da série da Prime Video conta ainda com canções dos Guns N' Roses, Cage The Elephant, blink-182, Tom Petty ou The Strokes.

Lista de canções:

Olivia Rodrigo - deja vu

Taylor Swift - invisible string

Des'ree - I'm Kissing You

Mac Miller - Circles

Katy Perry - Never Really Over

Taylor Swift - Sweet Nothing

Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

Cage The Elephant - Goodbye

Frank Ocean - Moon River

Niall Horan - Heaven

Joji - Die For You

The Kid LAROI - I Can't Go Back To The Way It Was (Intro)

Chlöe - Treat Me

blink-182 - All The Small Things

Armani White - BILLIE EILISH.

Anitta - Boys Don't Cry

Taylor Swift - Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey)

Vera Blue - Mended

Olivia Rodrigo - drivers license

Becky Hill - Remember - Benny Benassi Remix

The Strokes - Last Nite

Tom Petty - Free Fallin'

Bien et Toi - Dream About You (feat. Halima)

The Head And The Heart - Tiebreaker

Gin Blossoms - Found Out About You

FLOOR CRY - Happy Together

Lana Del Rey - How to disappear

Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky

Japanese Breakfast - Nobody Sees Me Like You Do

Beyoncé - XO

Taylor Swift - exile (feat. Bon Iver)

Charli XCX - claws

Dua Lipa - Love Again

Taylor Swift - august

Taylor Swift - Back To December (Taylor's Version)