A Netflix deu luz verde a uma segunda temporada de "Departamento Q".

A nova produção de Scott Frank, realizador de "Gambito de Dama", estreou-se a 29 de maio no serviço da plataforma e é uma das mais bem recebidas pelos críticos este ano.

Ficou seis semanas no TOP 10 das séries em inglês, acumulando 27 milhões de visualizações. Números relativamente modestos quando comparados com os de produções mais mediáticas, mas suficientes para superar com sucesso o habitual processo de avaliação custo-benefício da Netflix para decidir sobre a renovação das séries.

Adaptação dos livros de Jussi Adler-Olsen, a primeira temporada do 'thriller' seguia o inspetor Carl Morck, um polícia brilhante, mas um colega horrível cujo sarcasmo afiado não lhe granjeou amizades na polícia de Edimburgo (Escócia).

"Após um tiroteio que deixou um jovem agente morto e o seu parceiro paralisado, ele é nomeado para ser o único membro do Departamento Q, uma nova unidade de casos arquivados que fica no subsolo", resumia a Netflix.

"O departamento é uma estratégia de relações-públicas, criado para distrair o público dos fracassos de uma força policial decadente e com poucos recursos, que só quer livrar-se de Carl. Porém, de forma quase acidental, o detetive começa a formar um grupo de tresmalhados que querem provar o seu valor. Por isso, quando uma pista para o caso de uma pessoa importante desaparecida há vários anos começa a ressurgir, Carl faz o que sabe fazer de melhor: recusar-se a aceitar um não como resposta", acrescentava o serviço de streaming.

Matthew Goode vai retomar o papel de Morck e regressam ainda outros atores, como Alexej Manvelov (Akram), Leah Byrne (Rose) e Jamie Sives (Hardy). A rodagem vai manter-se em Edimburgo.

“Gostaria de agradecer à Netflix por nos dar a oportunidade de investigar mais a fundo as histórias do Departmento Q”, disse Matthew Goode no comunicado oficial.

“Temos um elenco e uma equipa maravilhosos, liderados pelo nosso génio residente Scott Frank. Mal posso esperar para ler o que sairá da sua pena mágica!”, acrescentava.

Veja o trailer: