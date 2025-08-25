"Dexter: Original Sin" foi cancelada pela Paramount, apenas quatro meses após a renovação da segunda temporada, avançou a revista Variety na passada semana.

A decisão surpreendeu os fãs, especialmente após o anúncio da renovação em abril de 2025.

Segundo a publicação, a mudança de estratégia interna da Paramount, após a fusão com a Skydance, levou à suspensão da produção da série prequela. A nova liderança optou por concentrar esforços na continuidade da franquia com Dexter: Ressurreição, que conta com Michael C. Hall no papel principal.

Depois de oito temporadas de "Dexter" (2006-2013) e da minissérie "Dexter: New Blood" (2021), a Skyshotime decidiu apostar na prequela "Dexter: Original Sin", que se estreou em janeiro de 2025. A produção contou com Patrick Gibson, que veste a pele do protagonista, Dexter Morgan.

Passada em Miami em 1991, "Dexter: Original Sin" acompanha Dexter na sua transição de aluno para um assassino em série vingativo. "Quando os seus impulsos sanguinários já não podem mais ser ignorados, Dexter tem de aprender a canalizar as suas energias mais sombrias. Orientado pelo seu pai, Harry, Dexter adota um código criado para o ajudar a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade, sem chamar a atenção das autoridades. Este é um desafio para o jovem Dexter que está a iniciar um estágio em investigação forense no Departamento da Polícia de Miami", resume a SkyShowtime.