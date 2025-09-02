Em setembro, o Disney Jr. vai estrear “A Casa do Mickey Mouse+” e “Minnie Toons: Hotel de Animais”. As duas séries têm estreia marcada para o dia 8 de setembro, a partir das 8h30.

Às 8h30, a estreia de "A Casa do Mickey Mouse+" traz de volta Mickey e os seus amigos com aventuras cheias de música, surpresas e muita diversão. A série, que tem vindo a encantar crianças em todo o mundo desde 2006, está agora de volta com novas histórias e aprendizagens numa casa ainda mais surpreendente.

Logo de seguida, às 8h55, o canal estreia “Minnie Toons: Hotel de Animais”, uma série "repleta de histórias ternurentas que promete conquistar o coração dos mais pequenos".

"Ao longo do mês de setembro, os mais pequenos vão acompanhar a Minnie e a Margarida na gestão do seu Hotel de Animais, um espaço onde adoráveis bichinhos vão para brincar, relaxar e, claro, serem mimados com muito carinho", destaca o canal.