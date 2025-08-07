Entre abril e o final de junho, a gigante do entretenimento somou 1,8 milhões de subscrições (+1% em três meses) à sua plataforma de streaming Disney+, que conta agora com 128 milhões de assinantes.

Incluindo os subscritores da plataforma Hulu, o grupo atinge um total de 183 milhões de assinantes, indicou em comunicado.

No total, durante este período, as receitas de streaming aumentaram 6%, alcançando os 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 5,7 mil milhões de euros à cotação atual).

No mesmo período, a receita total da Disney aumentou 2% em relação ao ano anterior, atingindo os 23,6 mil milhões de dólares (cerca de 21,7 mil milhões de euros), em linha com as previsões dos analistas consultados pela Bloomberg.

O lucro líquido ascendeu a 5,3 mil milhões de dólares, face aos 2,6 mil milhões registados no ano anterior (cerca de 4,9 mil milhões e 2,4 mil milhões de euros, respetivamente), graças a uma importante vantagem fiscal.

Para além do streaming, o grupo sediado em Burbank, na Califórnia, foi também impulsionado pelas receitas dos seus parques temáticos e cruzeiros, que aumentaram 8% num ano, atingindo os 9,1 mil milhões de dólares (cerca de 8,3 mil milhões de euros).