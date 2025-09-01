Está quase na hora de brincar na "A Casa Guinness", a nova série da Netflix do criador de "Peaky Blinders", Steven Knight. Na produção, o nomeado ao Óscar troca as ruas enevoadas de Birmingham, em Inglaterra, pelos becos e pelas mansões senhoriais de Dublin — bem como pela sua mundialmente famosa cervejaria.

Com estreia marcada para 25 de setembro, a série promete transportar os espectadores até à década de 1860, onde a poderosa e devassa família titular está à beira da grandeza.

Segundo a Netflix, a série explora uma narrativa épica inspirada numa das dinastias mais famosas e duradouras da Europa — a família Guinness. "Passada na Dublin e na Nova Iorque do século XIX, a história começa imediatamente após a morte de Sir Benjamin Guinness, o homem responsável pelo extraordinário sucesso da cervejaria Guinness, e o vasto impacto do seu testamento no destino dos seus quatro filhos adultos — Arthur, Edward, Anne e Ben —, bem como num grupo de personagens de Dublin que trabalham e interagem com o fenómeno que é a Guinness", resume o serviço de streaming.

"É a história extraordinária de uma família que, por acaso, herdou a maior cervejaria do mundo. São jovens e têm a tarefa de assumir esta marca incrivelmente bem-sucedida", conta Steven Knight à Tudum. "A primeira prioridade é: não estragar tudo. E a segunda prioridade é tornar a Guinness ainda maior", acrescenta.

Na série, Anthony Boyle ("Mestres do Ar") interpreta Arthur Guinness, Louis Partridge ("Enola Holmes") dá vida a Edward Guinness, Emily Fairn ("Black Mirror: Demon 79") assume o papel de Anne Plunket (nascida Guinness) e Fionn O’Shea ("Normal People") encarna Benjamin Guinness.