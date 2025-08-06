"Duas Campas", minissérie de três episódios, estreia-se a 29 de agosto na Netflix. A produção espanhola é protagonizada por Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian, protagonistas de "La Casa de Papel", ao lado de Kiti Mánver.

O elenco conta ainda com Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoe Arnao, Nonna Cardoner, Carlos Scholz e com a participação especial de Salva Reina.

Para antecipar a estreia, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer da minissérie.

Veja o trailer:

Criada por Agustín Martínez, a minissérie decorre dois anos após o desaparecimento de Verónica e Marta, duas amigas de 16 anos. "A investigação do desaparecimento das amigas de 16 anos, Verónica e Marta, é dada como encerrada ao fim de dois anos por falta de provas e suspeitos. Sem ter nada a perder, Isabel (Kiti Mánver), avó de uma delas, decide levar a cabo a sua própria investigação, à margem da lei e sem poupar esforços para descobrir o que realmente aconteceu na noite em que a neta desapareceu. O que começa como uma busca de responsáveis depressa degenera numa história de vingança", resume o serviço de streaming.

A minissérie foi produzida pela Sábado Películas, com Toni Carrizosa e Verónica Vila-San-Juan como produtores executivos.