Em "Em Busca de Identidades Perdidas", a nova série documental da National Geographic, acompanhamos a missão emotiva e rigorosa do DNA Doe Project: um grupo pioneiro que utiliza genealogia genética para ajudar a identificar corpos não reclamados e resolver alguns dos casos arquivados mais complexos da América do Norte.

Fundado em 2017, o DNA Doe Project é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em estreita colaboração com autoridades policiais, médicos-legistas e laboratórios forenses. O seu objetivo é dar nome a pessoas que morreram sem serem identificadas, reconstruindo árvores genealógicas a partir de pequenas pistas de ADN e cruzando essas informações com registos públicos e familiares distantes. O trabalho é feito de forma pro bono, com apoio de voluntários altamente especializados, e já resultou na resolução de dezenas de casos.

Com acesso inédito aos bastidores destas investigações, a série segue seis histórias reais que atravessam décadas, de vítimas de crimes violentos a restos mortais encontrados em locais remotos.

O primeiro episódio já estreou no passado dia 9 de agosto, no canal National Geographic, sendo que os restantes serão transmitidos semanalmente, todos os sábados, pelas 13h50.