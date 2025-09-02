Se alguma vez sentiram que metade da cidade decidiu ignorar-vos, Amanda é praticamente a irmã perdida que dá voz a todas as frustrações amorosas. No dia 11 de setembro, a Netflix estreia "Diário de Uma Encalhada", série sueca que transforma encontros desastrosos, dating apps e corações partidos em comédia refinada.

Os episódios seguem Amanda, de 31 anos, que decide que chegou a hora de se atirar de cabeça para o mundo dos encontros. Entre bares, aplicações de encontros e encontros às cegas, ela e as amigas enfrentam a dura realidade: o amor é complicado, os homens são ainda mais complicados, e o coração… bem, esse quase nunca sai inteiro.

"O seu avassalador desejo de ser amada leva-a a experimentar de tudo: sair com pessoas de todos os tipos, recorrer a aplicações de encontros e engatar homens em bares. Seja ela submissa ou dominadora, acaba sempre abandonada. Se nem consegue passar dos preliminares, quanto mais chegar a um segundo encontro", resume o serviço de streaming.

Mas não é só Amanda que sofre: as amigas também passam pelo mesmo drama e, juntas, tentam conquistar pretendentes umas para as outras enquanto reflectem sobre as grandes questões sentimentais: "Porque será tão difícil encontrar o amor? Quanto pode o mundo exigir de uma pessoa? E quantas vezes teremos de dar o salto de peito aberto para acabar de coração partido?".

"Diário de Uma Encalhada" conta com Carla Sehn, Moah Madsen e Ingela Olsson nos principais papéis.