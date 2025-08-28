A Prime Video estreia esta sexta-feira, 29 de agosto, a segunda temporada de "Escort Boys". A produção francesa é protagonizada por Guillaume Labbé, Thibaut Evrard, Corentin Fila e Simon Ehrlacher.

Marysole Fertard, Nadia Roz e Caterina Murino completam o elenco da série criada pelo franco-português Ruben Alves ("A Gaiola Dourada").

"Escort Boys" segue a história de quatro homens em Camargue que, face a dificuldades financeiras, começam um negócio de acompanhantes, apoiados pela sua irmã mais nova, Charly.

"Na segunda temporada, passaram-se seis meses na propriedade Belfort e o sonho dos quatro homens de gerirem um hotel é destruído por um incidente inesperado. Agora, desesperados e encurralados, regressam com relutância à sua antiga vida de acompanhantes, sabendo que, desta vez, os riscos podem consumi-los", resume o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer: