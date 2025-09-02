Sete espias aventureiras, destemidas, inteligentes e sedutoras são recrutadas para uma missão que pode mudar o rumo da guerra e da História. Este é o ponto de partida de "Espias", a nova série da RTP que mergulha no mundo complexo da espionagem em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial.

O elenco da série conta com Madalena Almeida, Maria João Bastos, Ana Vilela da Costa, Lúcia Moniz, Gabriela Barros, Kelly Bailey e Daniela Ruah. Adriano Carvalho, José Pimentão, André Leitão, Luís Filipe Eusébio, Adriano Luz, Eduardo Breda, João Pedro Mamede e Diogo Morgado também participam nos episódios.

Veja o trailer:

Com realização de João Maia e Laura Seixas e argumento de Pandora Cunha Telles, Mário Cunha e Cláudia Clemente, a série traz ao ecrã "uma narrativa intensa, carregada de suspense, segredos e jogos de espionagem".

"Ambientada em 1942, com o mundo em guerra, Portugal é o oásis da espionagem europeia. Entre casinos, hotéis e festas secretas, sete espias são recrutadas pelo M16 com uma missão: descobrir o posicionamento dos submarinos alemães na Batalha do Atlântico e iludir os Nazis sobre os planos futuros dos Aliados. Enquanto Salazar continua a enriquecer os cofres do Estado, o país mergulha numa guerra feita de segredos, raptos, chantagem e, acima de tudo, a luta pela sobrevivência. As espias estão no centro do conflito e vão mudar o rumo da guerra… e da História", adianta o canal em comunicado.

"Espias" é a nova série de segunda-feira da RTP1, às 21h00, e também disponível na RTP Play, às 12h00, a partir de 8 de setembro.