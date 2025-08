A plataforma Filmin estreia a 19 de agosto, em exclusivo em Portugal, "A Rapariga Desaparecida". A minissérie finlandesa de quatro episódios foi criada pelo romancista e cineasta Simo Halinen ("Open Up To Me), que adapta o seu livro "Nainen joka katosi", ainda não publicado em Portugal.

Produzida pela ReelMedia para a C More e a MTV, a minissérie venceu o prémio anual da Associação Finlandesa de Histórias Policiais para melhor romance de estreia.

"A Rapariga Desaparecida" começa quando Aaro (Johannes Holopainen), um jovem simpático, conhece Maura (Saga Sarkola), e os dois iniciam uma relação apaixonada que parece demasiado perfeita para ser verdadeira. Mas, de um dia para o outro, Maura desaparece sem deixar rasto. "Ao procurar informações sobre o seu paradeiro, Aaro descobre que a jovem mentiu sobre a sua identidade e vê-se envolvido num crime do passado cujas consequências são muito maiores do que alguém poderia imaginar", resume o serviço de streaming.

Filmada na região de Turku, no sudoeste da Finlândia, "A Rapariga Desaparecida" é, nas palavras do produtor Jani Hartikainen, uma "série de suspense de grande qualidade e muito estilo, que mantém o espectador em suspenso até ao seu desfecho surpreendente".

"É a primeira vez que realizo uma história baseada num dos meus romances e a transformo numa série", recorda. "Foi interessante ver, à medida que o processo de escrita avançava, como a obra se foi libertando do material original do livro e se tornava algo novo e independente", remata. .