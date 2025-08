Segundo o Deadline, a Netflix decidiu cancelar a série "FUBAR", protagonizada por Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. A segunda temporada estreou-se em junho, mais de dois anos depois da estreia da primeira.

Apesar da aposta, os novos episódios não conseguiram conquistar os espectadores. Na semana de estreia, a série conseguiu conquistar a última posição do no Top 10 global de séries em inglês, com 2,2 milhões de visualizações entre quinta e domingo - um número muito abaixo dos cerca de 11 milhões registados na estreia da temporada anterior.

Na primeira semana completa, "FUBAR" subiu para o sétimo lugar com 3,3 milhões de visualizações, mas caiu novamente para a décima posição na terceira semana, com 1,8 milhão. Pouco depois, a temporada saiu do top 10 da Netflix.

Primeira série na carreira de Schwarzenegger, a história com muita ação e comédia no mundo da espionagem centra-se nas dinâmicas familiares de Luke e Emma Brunner (Monica Barbaro), pai e filha que descobriam que ambos trabalhavam em segredo como operacionais da CIA e a sua relação se baseava em mentiras.

Na segunda temporada, "o agente veterano da CIA Luke Brunner tencionava reformar-se, mas a sua última missão, em que teria de salvar outra agente (que, por acaso, era a própria filha), levou-o a mudar de ideias. E cá está ele, de volta, a enfrentar novos vilões, como uma antiga paixão sua, que ameaça destruir o mundo... se não destruir primeira a vida dele", resume a apresentação oficial.