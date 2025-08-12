O casal, que vive nos Estados Unidos, trabalha com a Netflix desde 2020. Produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série "With Love, Meghan", que terá uma segunda temporada. Está previsto para dezembro um especial de Natal, segundo a empresa de streaming.

Ao contrário do acordo anterior, em que a Netflix tinha exclusividade sobre as produções do casal, agora a plataforma passa a ter o direito de aprovar ou rejeitar um projecto antes de a produtora de Harry e Meghan, Archewell Productions, o poder oferecer a outros estúdios.

Em geral, os contratos de first-look são menos lucrativos do que os de exclusividade, mas proporcionam mais flexibilidade aos produtores. “Estamos orgulhosos por prolongar a nossa parceria com a Netflix e ampliar o nosso trabalho conjunto para incluir a marca As Ever”, disse Meghan, referindo-se à sua recém-lançada linha de produtos de lifestyle, que inclui vinhos e compotas.

Bela Bajaria, directora de conteúdo da Netflix, descreveu Harry e Meghan como “vozes influentes, cujas histórias têm repercussão junto do público em todo o mundo”, segundo um comunicado. O casal casou-se em 2018 e, dois anos depois, mudou-se para a Califórnia, após ter abandonado as suas funções junto da família real.

O casal assinou o primeiro contrato com a Netflix em 2020, estimado em 100 milhões de dólares (cerca de 91 milhões de euros), um valor nunca confirmado. Os detalhes financeiros da renovação não foram revelados. Segundo o jornal The New York Times, o novo contrato tem um valor inferior ao anterior.

A série "Harry & Meghan", de seis episódios, teve 23 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, um recorde para um documentário da Netflix. Já "With Love, Meghan" ultrapassou os cinco milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025 e tornou-se o programa de culinária mais visto na plataforma.

O especial de Natal mostrará Meghan a receber amigos e familiares enquanto decoram a casa, “preparam banquetes, elaboram presentes emotivos e partilham muitas gargalhadas”, antecipa o comunicado.

No final do ano, a Netflix vai lançar um documentário da Archewell Productions sobre um pequeno orfanato no Uganda. O casal está também a produzir uma adaptação do romance "Vem Ter Comigo Ao Lago", de Carley Fortune, cujo lançamento na Netflix ainda não foi confirmado.