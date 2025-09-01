Para celebrar Back to Hogwarts, a HBO Max anunciou esta segunda-feira, 1 de setembro, o regresso de Warwick Davis como Professor Filius Flitwick na série "Harry Potter".

Mas há mais novidades no elenco da série. Entre os alunos, Elijah Oshin vai interpretar Dean Thomas, Finn Stephens será Vincent Crabbe e William Nash dará vida a Gregory Goyle. No staff de Hogwarts, Sirine Saba assume o papel da Professora Pomona Sprout, Richard Durden será o Professor Cuthbert Binns, e Bríd Brennan dará vida à Madame Poppy Pomfrey.

Já no mundo de Gringotts, Leigh Gill foi escolhido para interpretar Griphook.

Atualmente em rodagem estúdios Leavesden, no Reino Unido, a série estreará em 2027 na HBO Max e adaptará de forma fiel os livros de J.K. Rowling no universo do jovem feiticeiro Harry Potter.

O escocês Dominic McLaughin é o sucessor de Daniel Radcliffe e Arabella Stanton será Hermione, o papel de Emma Watson.

Tal como aconteceu nos filmes, os jovens atores vão estar rodeados por talentosos veteranos, como John Lithgow na pele de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, ou Nick Frost como Hagrid. Paapa Essiedu vai interpretar Severus Snape.

Com a escritora J.K. Rowling a manter influência como produtora executiva, a série é um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro, ao longo de uma década: a proposta é "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Mark Mylod, que dirigiu alguns episódios da aclamada série "A Guerra dos Tronos" e o filme "O Menu" (2022), será o produtor executivo e irá realizar vários episódios da série.

A série tem produção executiva de ainda de Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV e David Heyman da Heyday Films.

Realizada a 1 de setembro, Back to Hogwarts é uma celebração global de tudo o que está relacionado com universo de Hogwarts, onde os fãs celebram o regresso à Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. O evento pode ser visto online - aqui.