A terceira e atual temporada de "And Just Like That...", que pode ser vista na HBO Max, será a última. A notícia foi confirmada nas redes sociais pelo showrunner, argumentista e realizador Michael Patrick Kin.

'"And Just Like That...' a narrativa contínua do universo de ‘O Sexo e a Cidade’ está a chegar ao fim", escreveu o o showrunner. "Enquanto escrevia o último episódio da terceira temporada de 'And Just Like That...', tornou-se claro para mim que este poderia ser um lugar maravilhoso para terminar. Juntamente com Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, decidimos terminar a popular série este ano com um final em duas partes e alargámos a encomenda original da série de 10 para 12 episódios", explicou.

"A SJP e eu adiámos o anúncio da notícia até agora porque não queríamos que a palavra ‘final’ ofuscasse a diversão de assistir à temporada. É com grande gratidão que agradecemos a todos os espectadores que deixaram estas personagens entrar nas suas casas e nos seus corações ao longo destes muitos anos", frisou Michael Patrick Kin.

"And Just Like That...' estreou-se em 2021 na HBO Max e conta com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nos principais papéis. Já Kim Cattrall, que interpretava Samantha Jones, não regressou como protagonista.

Veja o trailer: