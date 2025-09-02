Antes da chegada dos novos episódios, o STAR Crime vai estrear a primeira temporada de "Homicídios ao Domicílio".

A estreia da primeira temporada está marcada para o dia 5 de setembro, sexta-feira, às 22h00, em episódio duplo, com novos episódios todas as sextas-feiras, também em dose dupla.

Todas as temporadas da série protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estão disponíveis no Disney+. A quinta temporada estreia-se em exclusivo no serviço de streaming no dia 9 de setembro, com três novos episódios.

"Com muito humor, mistério e reviravoltas inesperadas, esta comédia de sucesso promete conquistar as noites de sexta-feira", destaca o canal.

“Homicídios ao Domicílio” é da autoria dos cocriadores e argumentistas Steve Martin e John Hoffman (“Grace & Frankie,” “Looking”). A produção executiva está a cargo de Martin e Hoffman, ao lado de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, o criador de “This is Us”, e Jess Rosenthal.

A série segue três estranhos (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão com crimes verdadeiros e que de repente se veem envolvidos num. Quando uma morte terrível ocorre no seu prédio no Upper West Side, em Nova Iorque, o trio suspeita de homicídio e usa o seu conhecimento sobre crimes para descobrir a verdade.