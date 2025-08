Konrad Key, criador da série "Industry", partilhou um vídeo nas 'Stories' do Instagram a assinalar o fim das filmagens da quarta temporada da série da HBO Max.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, aparecem as atrizes Marisa Abela e Myha’la a abraçarem-se e a celebrar o fim das gravações dos novos episódios. Para já, ainda não foi divulgada a data de estreia da nova temporada.

Em fevereiro, foi confirmado que Harry Lawtey fará parte do elenco da nova temporada, devido a um conflito de agendas. A pré-produção da quarta temporada começou ainda em 2024.

Veja o vídeo:

Antes do anúncio da saída de Harry Lawtey, a HBO confirmou que Max Minghella se vai juntar ao elenco da série. O londrino já participou em produções como "A Rede Social" (2010), "O Conto da Aia" (2017-2022), "Tudo Pelo Poder" (2011) ou "Espiral: O Legado de Jogos Mortais" (2021).

Kit Harington, que se juntou à série na terceira temporada, vai continuar no elenco principal, ao lado de nomes como Myha’la, Marisa Abela, Ken Leung, Sagar Radia e Miriam Petche.

Elogiada por grande parte da crítica desde o início, a série tornou-se das mais vistas da plataforma HBO Max durante 2024.

"Durante três temporadas, 'Industry' tem sido inabalável na forma como examina a ambição e classe, solidificando-se como um drama marcante da HBO. Sob a visão singular de Mickey e Konrad, este olhar distorcido e emocionante sobre as finanças de Londres redefiniu os programas contemporâneos sobre o local de trabalho. Estamos muito entusiasmados que os espectadores e críticos tenham reconhecido a terceira temporada como maior e melhor do que nunca, impulsionados pelas interpretações sublimes do nosso elenco incomparável. Não temos dúvidas de que Mickey e Konrad, juntamente com a incrível equipa da produtora executiva Jane Tranter da Bad Wolf e da produtora executiva Kathleen McCaffrey, vão elevar a quarta temporada a um nível ainda maior", afirmou Francesca Orsi, vice presidente executiva da HBO.