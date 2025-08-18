Liz Kingsman ("F1: O Filme" ou "Sequestro no Ar") é a mais recente novidade para o elenco da nova minissérie da Netflix baseada no romance "Orgulho e Preconceito", editado em 1813.
Segundo o Deadline, na produção, que já está a ser filmada no Reino Unido, a atriz vai vestir a pele de Anne de Bourgh, filha de Lady Catherine, personagem de Fiona Shaw.
A nova aposta do serviço de streaming vai contar com Emma Corrin ("Nosferatu" e "Black Mirror") e Jack Lowden ("Slow Horses" e "Benediction"), que vão interpretar o casal central Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, enquanto Olivia Colman ("A Favorita" ou "The Crown") será Mrs. Bennet.
"Os romances de Jane Austen continuam a cativar leitores há mais de dois séculos, mas 'Orgulho e Preconceito' continua a ser o mais lido, permanecendo sempre relevante e cativante no imaginário coletivo. Com o seu comentário social acutilante e uma história de amor inesquecível, não só inspirou inúmeras adaptações como também definiu o género do romance", destaca o serviço de streaming no site Tudum.
A autora bestseller Dolly Alderton e o realizador Euros Lyn ("Heartstopper") são os responsáveis pela adaptação do romance de Jane Austen ao pequeno ecrã, numa nova minissérie de seis episódios. De acordo com o serviço de streaming, a adaptação será fiel ao livro original.
Dolly Alderton, Emma Corrin e Euros Lyn assumem também o papel de produtores executivos, ao lado de Will Johnston e Louise Mutter pela Lookout Point, e Lisa Osborne, como produtora.
“Uma vez por geração, um grupo de pessoas tem a sorte de poder contar novamente esta história maravilhosa e sinto-me muito sortuda por fazer parte disso", frisou Dolly Alderton, que venceu o National Book Award com o seu livro de estreia "Everything I Know About Love", em 2018, à Netflix.
