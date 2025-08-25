Há dez anos, uma comédia sobre um um cavalo antropomórfico num mundo em que animais e humanos vivem lado a lado, conquistou o mundo e mudou o panorama da animação adulta. Agora, Raphael Bob-Waksberg, criador de "BoJack Horseman", está de volta com uma nova série animada para adultos.

"Long Story Short" estreou-se na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, na Netflix e acompanha o percurso de uma família ao longo do tempo. "Saltando através dos anos entre passado e futuro, a infância e a idade adulta, seguimos os irmãos Schwooper acompanhado os seus triunfos, desapontamentos, alegrias e compromissos", adianta o serviço de streaming.

Ainda antes da estreia, a plataforma renovou a série para uma segunda temporada.

O elenco de vozes conta com Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco (participação recorrente) e Michaela Dietz (participação recorrente).