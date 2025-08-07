O mundo começou a conhecer a história de Hannah Montana (e de Miley Cyrus) em março de 2006. Para celebrar o 20.º aniversário da popular série do Disney Channel, a cantora está a preparar uma surpresa para os fãs.

"Quero criar algo mesmo, mesmo especial para assinalar a data, porque foi realmente o início de tudo isto que existe aqui hoje”, disse Miley Cyrus em entrevista à rádio SiriusXM. "Sem a Hannah, provavelmente não existiria esta versão de mim", frisou a artista norte-americana.

A novidade avançada pela cantora deixou os fãs em êxtase, e os rumores sobre as celebrações têm-se multiplicado nas redes sociais. Para já, Miley Cyrus ainda não revelou nada oficialmente, mas confirmou recentemente que continua sem vontade de fazer grandes digressões.

Para a cantora e atriz, celebrar "Hannah Montana" é uma forma de abraçar uma parte da sua vida que, no passado, já quis esquecer. "É tão estranho pensar que comecei com uma personagem que achava que ia ser impossível de largar (...) E agora é algo que, quando entro num espaço, é visto como um símbolo de nostalgia, algo da vossa infância — mas que, de certa forma, passou a estar tão integrado na vida das pessoas quanto a própria personagem. Por isso, é entusiasmante poder celebrar isso", confessou.