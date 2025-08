Kelley Mack, conhecida pelo papel de Addy na série "The Walking Dead" morreu aos 33 anos. A atriz norte-americana morreu no passado sábado, 2 de agosto, na sua cidade natal, Cincinnati, nos Estados Unidos.

De acordo com um comunicado da família, Kelley Mack faleceu após uma batalha contra um glioma no sistema nervoso central, um tipo de cancro que afeta o cérebro ou a medula espinhal. "É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e fervorosa foi para o além, para onde todos nós eventualmente devemos ir", lê-se na nota partilhada nas redes sociais.

Além de Addy em "The Walking Dead", Kelley Mack interpretou Penelope Jacobs em "Chicago Med" e integrou o elenco da série "9-1-1", da FOX.