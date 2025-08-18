O ator australiano tinha 79 anos.
Tristan Rogers, conhecido por interpretar Robert Scorpio em "General Hospital", morreu na passada sexta-feira, dia 15 de agosto. O australiano tinha 79 anos.
A notícia foi confirmada pela sua agente do ator, Meryl Soodak. Segundo o site Deadline, Tristan Rogers lutava contra um cancro.
"Ele adorava ser o Scorpio e criou esse papel do zero(...) Ele ia trabalhar apenas um dia e acabou transformando-o em algo enorme. Era simplesmente uma pessoa genuinamente leal e bondosa, e adorava a sua família", frisou a agente do ator.
Além de "General Hospital", Tristan Rogers também participou em séries como "The Bat", "The Angency" ou "The Young and the Restless".
Comentários