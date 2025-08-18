A contagem decrescente para o regresso de "Ninguém Quer Isto" já começou. A segunda temporada da série protagonizada por risten Bell e Adam Brody estreia-se a 23 de outubro na Netflix, que revelou as primeiras imagens dos novos episódios.

Criada por Erin Foster e produzida executivamente pela sua irmã Sara Foster, a primeira temporada centrou-se num casal improvável: Joanne, uma podcaster agnóstica e direta, e Noah, um rabino de bom coração. O romance inesperado conquistou tanto o público como a crítica — ambos os atores foram nomeados para os Globos de Ouro, SAG Awards e Critics Choice Awards.

Ao site Tudum, da Netflix, a criadora confessa estar entusiasmada para explorar a forma como o relacionamento dos protagonistas se aprofunda. "É uma parte tão interessante de qualquer relação quando tens de ver se consegues lidar com os amigos um do outro, com as rotinas do dia a dia e com a forma como geres os marcos que surgem nos primeiros meses juntos, desde datas festivas, aniversários e o que cada um pensa que o futuro deve ser", explicou Erin Foster.

Veja as primeiras imagens: