A terceira e última temporada de "O Verão em que me Apaixonei" aproxima-se do fim. Os episódios da série estreiam-se semanalmente, às quartas-feiras, na Amazon Prime Video.

Para antecipar a chegada dos capítulos finais, o serviço de streaming revelou um novo trailer. No vídeo, Belly (Lola Tung) está a caminho de Paris, sem saber o que o futuro lhe reserva.

Pouco a pouco, a protagonista começa a redescobrir-se, arranja um emprego, faz amigos e começa uma nova vida na capital francesa. Mas tudo pode mudar depois de receber uma carta de Conrad Fisher (Christopher Briney). Os últimos episódios vão contar com caras novas no elenco, incluindo Corinna Brown ("Heartstopper"), Fernando Cattori ("Untamed Royals"), Isaline Prevost Radeff ("Haute Mer") e Jahz Armando ("Gangs of London"). Veja o trailer:

Com a estreia da terceira e última temporada, "O Verão em que me Apaixonei" tornou-se na série de televisão mais vista por mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos e na quinta temporada com maior audiência de sempre, apenas atrás de "Reacher" (temporada 2 e 3), "Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (temporada 2) e da quarta temporada de "The Boys".

Desde a estreia, a terceira temporada da série conquistou o primeiro lugar do top da Prime Video em mais de 120 países, com destaque para o Reino Unido, Alemanha e Brasil.

"Ver como 'O Verão em que me Apaixonei' impactou milhões de pessoas, como a história provocou tantas conversas entre fãs, trouxe os livros de volta às listas de best-sellers e inspirou tantas reações dos espetadores nas redes sociais - é tudo o que eu poderia esperar e muito mais. Como criadora e co-showrunner, estou incrivelmente orgulhosa do que fizemos. Estou grata por termos conseguido fazer as três temporadas, uma para cada livro e pelo facto de o público ter abraçado com tanta paixão a história que eu queria contar", celebra Jenny Han, autora da trilogia.

Veja a entrevista do SAPO Mag com os protagonistas:

"O Verão em que me Apaixonei" é um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, a relação em mudança entre mães e filhos e o poder de uma forte amizade feminina. "É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, o primeiro desgosto e a magia de um verão perfeito", frisa o serviço de streaming.

A terceira temporada acompanha o final do terceiro ano de faculdade e Belly, que está ansiosa por mais um verão em Cousins junto da sua alma gémea, Jeremiah. "O seu futuro parece estar traçado, até que alguns acontecimentos emocionantes trazem o seu primeiro amor, Conrad, de volta. Agora, quase a chegar à vida adulta, Belly encontra-se num dilema e tem de decidir que irmão tem o seu coração. O verão nunca mais vai ser o mesmo...", resume a Prime Video.

A nova temporada foi realizada pelas showrunners Jenny Han e Sarah Kucserka. A série é uma coprodução da Amazon Studios e da wiip.