A terceira e última temporada de "O Verão em que me Apaixonei" aproxima-se do fim. Os episódios da série estreiam-se semanalmente, às quartas-feiras, na Amazon Prime Video.
Para antecipar a chegada dos capítulos finais, o serviço de streaming revelou um novo trailer. No vídeo, Belly (Lola Tung) está a caminho de Paris, sem saber o que o futuro lhe reserva.
Com a estreia da terceira e última temporada, "O Verão em que me Apaixonei" tornou-se na série de televisão mais vista por mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos e na quinta temporada com maior audiência de sempre, apenas atrás de "Reacher" (temporada 2 e 3), "Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (temporada 2) e da quarta temporada de "The Boys".
Desde a estreia, a terceira temporada da série conquistou o primeiro lugar do top da Prime Video em mais de 120 países, com destaque para o Reino Unido, Alemanha e Brasil.
"Ver como 'O Verão em que me Apaixonei' impactou milhões de pessoas, como a história provocou tantas conversas entre fãs, trouxe os livros de volta às listas de best-sellers e inspirou tantas reações dos espetadores nas redes sociais - é tudo o que eu poderia esperar e muito mais. Como criadora e co-showrunner, estou incrivelmente orgulhosa do que fizemos. Estou grata por termos conseguido fazer as três temporadas, uma para cada livro e pelo facto de o público ter abraçado com tanta paixão a história que eu queria contar", celebra Jenny Han, autora da trilogia.
Veja a entrevista do SAPO Mag com os protagonistas:
"O Verão em que me Apaixonei" é um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, a relação em mudança entre mães e filhos e o poder de uma forte amizade feminina. "É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, o primeiro desgosto e a magia de um verão perfeito", frisa o serviço de streaming.
A terceira temporada acompanha o final do terceiro ano de faculdade e Belly, que está ansiosa por mais um verão em Cousins junto da sua alma gémea, Jeremiah. "O seu futuro parece estar traçado, até que alguns acontecimentos emocionantes trazem o seu primeiro amor, Conrad, de volta. Agora, quase a chegar à vida adulta, Belly encontra-se num dilema e tem de decidir que irmão tem o seu coração. O verão nunca mais vai ser o mesmo...", resume a Prime Video.
A nova temporada foi realizada pelas showrunners Jenny Han e Sarah Kucserka. A série é uma coprodução da Amazon Studios e da wiip.
