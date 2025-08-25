"O Verão Em Que Me Apaixonei" aproxima-se do fim. A terceira e última temporada da série chega ao fim a 17 de setembro e o coração de Belly (Lola Tung) continua dividido, assim como os fãs: de um lado, aqueles que apoiam Conrad (Christopher Briney) e sempre sonharam com o romance perfeito; do outro, os que torcem por Jeremiah (Gavin Casalegno), que conquistou o coração da protagonista e está noivo dela.

Em entrevista à The New York Times,, Gavin Casalegno confessou que sabe que a sua personagem não é a preferida dos fãs.

"Eles tendem a não gostar dele, sim", respondeu o ator quando questionado sobre como se sente ao interpretar "o namorado mais odiado da internet". "Já não vejo o Instagram, então na verdade não tenho visto muito ódio. A única coisa que vejo é a minha irmã a enviar-me memes que são realmente engraçados", contou.

"Acho também importante perceber e compreender que isto é uma história fictícia — e que também não sou eu", frisou o protagonista.

Antes da estreia da terceira e última temporada de "O Verão Em Que Me Apaixonei", a Amazon Prime Video antecipou os possíveis comentários de ódio e pediu aos espectadores que que evitassem bullying nas redes sociais: "Cousins é o nosso lugar seguro. Tudo de bom, tudo mágico. Vamos manter a conversa gentil este verão".

Na entrevista, Casalegno elogiou a plataforma. "Não penso que exista um único ser humano no mundo que consiga suportar a negatividade emocional na dimensão em que estas coisas acontecem. E acho que é por isso que a Amazon fez bem em intervir e dizer, ‘Nada de bullying'", frisou. "Embora, na verdade, não esteja a correr muito bem", rematou.