"The Savant", minissérie de oito episódios protagonizada e produzida por Jessica Chastain, é a nova aposta da Apple TV+. Os dois primeiros episódios chegam ao serviço de streaming a 26 de setembro, seguindo-se novos episódios todas as sextas-feiras, até 7 de novembro de.
A minissérie acompanha uma investigadora infiltrada conhecida como 'The Savant' (Jessica Chastain), enquanto se infiltra em grupos de ódio online na tentativa de travar 'extremistas domésticos'. O elenco conta ainda com Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste e o ator convidado Pablo Schreiber.
"The Savant" é inspirada num artigo da revista Cosmopolitan, da autoria de Andrea Stanley. A jornalista foi uma das consultoras da produção.
Veja o trailer:
