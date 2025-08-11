"Olhos de Wakanda", minissérie que inaugura a fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel na televisão (depois do recente "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", de Matt Shakman, ter dado o pontapé de saída no cinema), é um dos destaques do mês do Disney+.

Derivado dos filmes "Black Panther" desenvolvido pelo realizador destes, Ryan Coogler, a aposta de animação de antologia foi criada por Todd Harris e conta com apenas quatro episódios, todos disponíveis no Disney+ desde 1 de agosto.

Aventura que percorre o mundo, segue vários guerreiros de Wakanda entre missões perigosas ao longo da história deste povo em torno de artefactos feitos de vibranium, o metal mais forte e resistente da Terra. "Uma minissérie de ação e aventura da Marvel Animation, que segue as peripécias de alguns dos mais corajosos guerreiros de Wakanda ao longo da história deste povo", adianta o serviço de streaming.