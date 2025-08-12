A Netflix revelou o primeiro trailer da segunda temporada de "One Piece", que se estreia em 2026. Nas novas imagens, é possível ver algumas das figuras centrais que irão marcar esta etapa da aventura, como Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).
A plataforma aproveitou ainda para anunciar que a série em imagem real foi renovada para uma terceira temporada, cuja produção está prevista para começar ainda este ano na Cidade do Cabo, África do Sul. Ian Stokes irá juntar-se a Joe Tracz como co-showrunner, argumentista e produtor executivo.
"Vem aí uma nova era. A Grande Linha não é lugar para medricas, por isso, prepara-te! 'One Piece – Rumo à Grande Linha' zarpa em 2026! E já ouvimos dizer que a produção da temporada 3 está quase a começar...", destacou o serviço de streaming nas redes sociais.
