"Pssica", nova minissérie brasileira da Netflix, chegou no passado dia 20 de agosto e tem conquistado os espectadores. Esta semana, a primeira temporada destacou-se no top diário do serviço de streaming, conquistando o quarto lugar, apenas atrás de "Refém", "Bon Appétit, Vossa Majestade", e "Wednesday".

A minissérie foi realizada por Quico Meirelles e contou com a colaboração de Fernando Meirelles ("Cidade de Deus"), que esteve à frente de um dos episódios. A produção de quatro episódios, "repleta de drama e ação, mergulha numa experiência intensa e imersiva" na região Norte do Brasil.

A produção baseada no livro do escritor brasileiro Edyr Augusto, que também escreveu "Os Éguas", em 1998, e "Selva Concreta", em 2014.

Filmada em Belém, no Pará, "Pssica" conta a história de personagens cujas vidas se entrelaçam de forma inesperada nos rios da Amazónia Atlântica. "Janalice (Domithila Cattete), uma jovem raptada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), que precisa de se reconciliar com o seu destino como chefe de uma quadrilha de 'ratos-d’água' (criminosos que actuam nos rios da região); e Mariangel (Marleyda Soto), que procura vingança pela morte da sua família, tentam sobreviver à 'pssica' (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles", resume a Netflix.

“Conheci o livro há alguns anos e percebi que a leitura me apresentou temas urgentes e uma realidade que precisa de ser discutida. Sinto-me realizada por saber que agora vamos lançar esta minissérie, para que mais pessoas conheçam estas histórias”, celebrou Andrea Barata Ribeiro, produtora de "Pssica".

O elenco conta ainda com Ademara, Ana Luiza Rios, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, David Santos, Felipe Rocha, Gabriel Knoxx, Luca Dan, Maycon Douglas, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Sendí Baré, Welket Bungué e Wesley Guimarães.