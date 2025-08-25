"Refém" ("Hostage" no título original) chegou no passado dia 21 de agosto à Netflix. No fim de semana de estreia, a série britânica conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em mais de 50 países, incluindo Portugal.

Na nova produção protagonizada e co-produzida por Suranne Jones ("Gentleman Jack", "Doctor Foster"), a visita da presidente francesa ao Reino Unido é interrompida por um esquema de rapto e chantagem. Escrita por Matt Charman, "Refém" conta ainda com Julie Delpy e Corey Mylchreest nos principais papéis.

"Quando o marido da primeira-ministra britânica é raptado e a presidente francesa começa a ser chantageada durante uma visita ao Reino Unido, as duas líderes políticas têm de fazer escolhas inimagináveis. Forçadas a uma rivalidade feroz que põe em jogo o seu futuro político e a vida de ambas, conseguirão elas trabalhar em equipa para desvendar a conspiração que as ameaça?", resume a Netflix.

Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo, Martin McCann e Jehnny Beth completam o elenco da primeira temporada de "Refém".