A Filmin estreou esta semana, pela primeira em vez em Portugal, e em exclusivo, "Rebels", a minissérie nórdica que conta a história real por trás da demolição da Casa da Juventude de Copenhaga em 2007. A série é de Mads Matthiesen, realizador de "Teddy Bear" (2012) e "The Model" (2016).

"Rebels", em cinco episódios de aproximadamente 30 minutos, centra-se nos eventos que antecederam a demolição do Ungdomshuset em Copenhaga, em 2007: um espaço de cultura punk, esquerda alternativa e activista para jovens. "A narrativa explora as tensões entre os ativistas liderados por Iben e Alex, conforme tentam preservar o local após a sua venda a uma seita religiosa (Faderhuset) e enfrentam a pressão política e policial", adianta o serviço de streaming.

"Iben, de 22 anos, e o seu namorado Alex, de 20, são figuras chave na anarquista Casa da Juventude, um santuário para jovens que não se encaixam em mais nenhum lugar. Quando o Estado vende inesperadamente o edifício a uma seita religiosa, Iben e Alex, juntamente com outros jovens, encontram-se sob enorme pressão. Enquanto Iben tenta envolver os políticos e os meios de comunicação na sua luta, Alex coloca-se em segredo do lado de uma fação mais radical da casa, que já perdeu a fé em soluções pacíficas", acrescenta a Filmin em comunicado.

Mads Matthiesen, que frequentou o Ungdomshuset nos anos 90 e teve uma trajetória ligada à cena punk da capital dinamarquesa, afirma que este projeto é profundamente pessoal e que pretende retratar os acontecimentos com verdade e autenticidade.