A RTP2 estreia esta semana "Isto Vai Doer", de sete episódios. A nova série vai para o ar de segunda a sexta-feira, às 22h00, a partir de 21 de agosto.

A produção é apresentada como "um olhar divertido e honesto sobre como é trabalhar em obstetrícia e ginecologia no serviço nacional de saúde britânico, baseado no aclamado best-seller de Adam Kay".

"Isto Vai Doer" acompanha um grupo de médicos recém-formados que trabalha no serviço de obstetrícia e ginecologia de um hospital londrino. "Aqui vamos conhecer a realidade nua e crua da vida de Adam, dentro e fora da enfermaria: semanas de 97 horas, decisões de vida ou morte, um tsunami de fluidos corporais... e uma vida pessoal relegada para segundo plano", resume o canal em comunicado.

"A realidade do mundo hospitalar numa visão honesta que revela os bastidores de uma sala de partos onde o caos e a compaixão andam lado a lado. Um retrato do sistema público de saúde que recorda o papel vital de médicos como Adam, os efeitos emocionais de trabalhar na área da saúde e as dificuldades pessoais e profissionais que enfrentam", acrescenta a RTP2.