Chegou esta quarta-feira, 13 de agosto, ao Disney+ uma das sagas mais aguardadas do mês, "Alien: Planeta Terra". Os dois primeiros capítulos desta aposta do FX estrearam-se de uma assentada, os restantes estão garantidos semanalmente, às quartas.

Prequela de "Alien" cuja ação decorre dois anos antes do clássico de ficção científica de Ridley Scott, centra-se na equipa de uma nave espacial, liderada pela primeira mulher híbrida (com consciência humana num corpo sintético), que se despenha na Terra em 2120.

No ano 2120, a Terra é governada por cinco empresas: a Prodigy, a Weyland-Yutani, a Lynch, a Dynamic e a Threshold. "Nesta Era Corporativa, os cyborgs (humanos com partes biológicas e outras artificiais) e os sintéticos (robôs humanoides com inteligência artificial) coexistem com os humanos", adianta o serviço de streaming.

"Contudo, as regras do jogo mudam quando o fundador e CEO da Prodigy Corporation conquista um novo desenvolvimento tecnológico: os híbridos (robôs humanoides dotados de consciência humana). O primeiro protótipo dos híbridos, chamado Wendy, marca um novo patamar na corrida pela imortalidade. Depois de a nave espacial da Weyland-Yutani colidir com Prodigy City, Wendy e os outros híbridos deparam-se com misteriosas formas de vida, mais aterradoras do que qualquer um poderia imaginar", resume a apresentação oficial.

Noah Hawley, conhecido pelas aclamadas "Fargo" e "Legion", é o criador, showrunner e um dos realizadores da primeira temporada, de oito episódios.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

