A série "Harry Potter" anunciou os atores que vão interpretar quatro dos irmãos Weasley.

Esta segunda-feira, as redes sociais da HBO e HBO Max revelaram a fotografia que junta, da esquerda para a direita, Tristan e Gabriel Harland como Fred e George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, e Gracie Cochrane como Ginny Weasley, interpretados respetivamente por James e Oliver Phelps, Chris Rankin e Bonnie Wright nos filmes lançados entre 2001 e 2011.

À frente está Alastair Stout, que já fora anunciado como Ron Weasley, o melhor amigo de Harry Potter, interpretado por Rupert Grint nos filmes.

Por escolher ainda está o ator que interpretará Charlie, o segundo irmão mais velho de Ron: numa referência acessível aos fãs, a produção esclarece que "atualmente está na Roménia, mas irá juntar-se a nós em breve...)".

VEJA A FOTOGRAFIA.



Atualmente em rodagem estúdios Leavesden, no Reino Unido, a série estreará em 2027 na HBO Max e adaptará de forma fiel os livros de J.K. Rowling no universo do jovem feiticeiro Harry Potter.

O escocês Dominic McLaughin é o sucessor de Daniel Radcliffe e Arabella Stanton será Hermione, o papel de Emma Watson.

Tal como aconteceu nos filmes, os jovens atores vão estar rodeados por talentosos veteranos, como John Lithgow na pele de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, ou Nick Frost como Hagrid. Paapa Essiedu vai interpretar Severus Snape.

Com a escritora J.K. Rowling a manter influência como produtora executiva, a série é um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro, ao longo de uma década: a proposta é "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Mark Mylod, que dirigiu alguns episódios da aclamada série "A Guerra dos Tronos" e o filme "O Menu" (2022), será o produtor executivo e irá realizar vários episódios da série.

A série tem produção executiva de ainda de Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV e David Heyman da Heyday Films.