No próximo dia 22 de agosto, a Prime Video estreia a série portuguesa "Vizinhos para Sempre" em Espanha. Em comunicado, o serviço de streaming destaca que a estreia "assinala mais um marco no compromisso em oferecer aos seus clientes conteúdos que ultrapassam fronteiras e que têm impacto nos dois lados da Península Ibérica".

Produzida originalmente em parceria com a TVI, "Vizinhos para Sempre" é a adaptação portuguesa de uma das franquias de comédia mais populares de Espanha, "La que se Avecina".

"Após a receção positiva em Portugal, a série chega agora ao público espanhol, destacando o poder das histórias locais em ultrapassar fronteiras quando apoiadas por colaborações fortes e estratégicas", destaca a Prime Video.

A produção portuguesa conta a história do dia a dia de uma comunidade de vizinhos do condomínio "Terraços do Glamour", nos arredores de Lisboa. "Para lucrar com as dificuldades de habitação em Portugal, o promotor prometeu caraterísticas que o condomínio não tem, deixando os moradores entregues a apartamentos defeituosos, intercomunicadores que não funcionam e paredes tão finas que a privacidade é uma ilusão", resume a Prime Video.

Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira, Bárbara França, Miguel Raposo, Miguel Guilherme, Paula Neves, Fernando Pires, Patrícia Tavares, Diogo Valsassina, Dinarte Branco ou Margarida Bakker são alguns dos atores do elenco da primeira temporada.

A versão portuguesa é o terceiro remake internacional da série, depois das adaptações em Itália (Canale 5) e na Grécia (Skai TV). Criada por Alberto e Laura Caballero e Daniel Deorador e produzida pela Mediaset España em colaboração com a Contubernio Films, a versão original espanhola é uma das séries de maior sucesso da televisão espanhola.